Numeri sempre più importanti per l’aeroporto di Catania: nel mese di luglio 1.257.208 passeggeri nello scalo etneo

Nel mese di luglio, il numero totale di passeggeri nello scalo di Catania Fontanarossa ha raggiunto quota 1.257.208. I passeggeri internazionali hanno registrato una crescita particolarmente significativa del 3%, arrivando a 570.143 transiti.

Le destinazioni nazionali più trafficate sono state Roma Fiumicino con 185.675 passeggeri, Milano Malpensa con 94.685 e Bologna con 53.920. Per quanto riguarda le tratte internazionali, Malta con 36.337, Monaco con 33.308 e Londra Gatwick con 32.316 si confermano tra quelle con il numero più alto di passeggeri. Mercoledì 30 luglio è stato il giorno con maggior traffico, con 46.022 passeggeri transitati.