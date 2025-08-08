Nissa: riattivata prelazione per gli abbonati; per il derby di Coppa Italia con la Sancataldese cresce l’attesa; esordio in campionato in casa contro il Milazzo

Novità importante sul fronte della campagna abbonamenti in casa Nissa. La società ha disposto la proroga fino al 28 agosto sia della prelazione per gli abbonati della scorsa stagione che della promozione speciale per i nuovi abbonati.

Dal 29 agosto, invece, via alla vendita libera degli abbonamenti a prezzo intero. I settori disponibili sono la Curva Nord, la Tribuna Blu Laterale e la Tribuna Rossa Centrale. La vendita esclusiva dell’abbonamento è presso il Nissa Store tutti i giorni tranne la domenica con i seguenti orari: 9:30/13 e 16:30/18.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo email: Info@nissafc.it.

Nel frattempo, con l’uscita del calendario del girone I di serie D, è stato anche svelato il primo avversario della stagione in campionato. Sarà il Milazzo, neo promosso, che affronterà i biancoscudati del presidente Luca Giovannone il 7 settembre al “Tomaselli” alle 15.

Tuttavia, prima di questo importante appuntamento, ce n’è un altro importantissimo che attende il tifo biancoscudato ed è il derby con la Sancataldese. Il match, valevole per il primo turno di Coppa Italia, è in programma il 31 agosto alle ore 15 allo stadio “Tomaselli”.

Un match per il quale, per la rivalità che c’è tra Nissa e Sancataldese, l’adrenalina è già alle stelle. Un derby infuocato che promette scintille. Lo stesso presidente Luca Giovannone ha suonato la carica: “Iniziare la stagione con un derby è la prova del fuoco. Ci farà subito capire chi siamo e dove vogliamo arrivare. Il calendario di campionato? Tosto, ma stimolante. Ogni partita sarà una battaglia, e noi non ci tireremo indietro.” (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)