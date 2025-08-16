Nell’Agrigentino bruciato uliveto ad un assessore comunale

L’uliveto di proprieta’ dell’assessore comunale di Sciacca, Simone Di Paola, e’ stato incendiato. Non e’ la prima volta che accade: per il terzo anno consecutivo l’azienda agricola della famiglia dell’amministratore subisce danni provocati da piromani.

“Per ogni ulivo che tenterete di uccidere, noi ne ripianteremo altri dieci – ha dichiarato Di Paola – ringrazio la comunita’ di Calamonaci, in particolare l’amministrazione comunale e l’assessore Perricone, per il tempestivo intervento”.

L’assessore ha ribadito la volontà di continuare a investire sul territorio senza arretrare di fronte alle intimidazioni. E’ stata presentata una denuncia contro ignoti e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. (AGI)