Mussomeli, ritorna Davide Gomiero alla 113^ edizione dell’Antica Fiera del Castello

MUSSOMELI – Ritorna anche quest’anno Davide Gomiero, il volto dietro il progetto social “Quella Pazza Fattoria”, che ogni giorno racconta con ironia, cuore e passione la vita tra animali, natura e avventure agricole. Sarà presente Domenica 1 Settembre alle ore 12,30 – presso lo Stand – Area Animali | Antica Fiera del Castello. Un’occasione unica per incontrare Davide, scambiare due chiacchiere, fare una foto, raccontarsi… e condividere risate con chi ama la campagna e gli animali tanto quanto lui. La sua presenza sarà ancora per Domenica 1 Settembre dalle ore 16:30 e Lunedi 2 Settembre dalle ore 9,00 alle ore 16,30. Un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Antica Fiera del Castello e Slow Food Sicilia.