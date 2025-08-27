Salute

Mussomeli, ritorna Davide Gomiero alla 113^ edizione dell’Antica Fiera del Castello

Carmelo Barba

Mer, 27/08/2025 - 09:29

MUSSOMELI – Ritorna anche quest’anno Davide Gomiero, il volto dietro il progetto social “Quella Pazza Fattoria”, che ogni giorno racconta con ironia, cuore e passione la vita tra animali, natura e avventure agricole. Sarà presente  Domenica 1 Settembre alle ore 12,30 –  presso lo Stand – Area Animali | Antica Fiera del Castello. Un’occasione unica per incontrare Davide, scambiare due chiacchiere, fare una foto, raccontarsi… e condividere risate con chi ama la campagna e gli animali tanto quanto lui. La sua presenza sarà ancora  per  Domenica 1 Settembre  dalle ore 16:30 e  Lunedi 2 Settembre  dalle ore 9,00 alle ore 16,30. Un evento  organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Antica Fiera del Castello e Slow Food Sicilia.

