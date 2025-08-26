Mussomeli, Festa San Calogero: Devozione, tradizione e cultura

MUSSOMELI – Quartiere San Giovanni a Mussomeli. E’ un quartiere che non rinnega le sue tradizioni popolari, anzi sa mettere in campo iniziative per promuovere il proprio lembo di terra. E così, puntuale e attesa la festa di San Calogero, la gente non ha fatto mancare la sua presenza ai riti religiosi, animati dal parroco Padre Francesco Miserendino con l’immancabile benedizione del pane durante l’ottavario. Una festa con processione attraverso le ridisegnate vie della parrocchia con canti e preghiere. Non è stato trascurato il momento ludico – culturale della vigilia con un gruppo folcloristico “I piicciotti da Purtedda, Ma ancor prima, c’era stata la Sagra di ’mbraculi di San Caloriu con l’allestimento ed esposizione del pane, benedetto in serata da Padre Francesco Miserendino e distribuito ai presenti dai promotori parrocchiali, a cui non è mancata la collaborazione dei devoti e la collaborazione dei benefattori. Immancabile la presenza del sindaco e vice sindaco, Giuseppe Catania e Seby Lo Conte e bravissimi gli organizzatori come Mario Gero Taibi e l’impegno di Roberto Castiglione responsabile della Confraternita sangiovannese.