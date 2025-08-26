Mussomeli, Asd “Don Bosco” auspica rafforzamento della dirigenza

MUSSOMELI – S.O.S. della Asd “Don Bosco”. A lanciare il messaggio in un comunicato è il presidente della ASd Don Bosco Nino Lanzalaco che cosi si esprime: “Il calcio a Mussomeli sta vivendo un momento particolare e delicato soprattutto con la squadra di 1^ Categoria. Le iscrizioni al campionato di competenza scadono definitivamente il 4 settembre e, ad oggi, esistono grosse difficoltà, nonostante tutti gli sforzi, in primis del presidente e del direttivo, di potere allestire una rosa, come gli altri anni, capace di lottare alla pari con tutte anzi di arrivare sempre più in alto in classifica. Le riunioni fatte con tutti i ragazzi che forse nessun paese del circondario ha come quantità ed ottime qualità tecniche e fisiche e che negli ulti anni hanno dato l’anima per la Don Bosco dove sono cresciuti, ad oggi, non hanno portato (avendo qualcosa di buono) ancora a niente, e il presidente in primis e tutto il direttivo si ritrovano ancora a chiedere ai ragazzi la responsabilità soggettiva all’impegno e alla voglia di difendere e giocare per il proprio paese e tifosi”. E continuando ad esprimere il suo rammarico, il presidente Lanzalaco così continua: ”Il rammarico è tanto ma si spenderà assieme agli altri fino all’ultimo affinché tutto sia risolto nel miglior dei modi, ossia stringersi tra loro e, stavolta, fare un patto fra persone che tengono al calcio giocato nel loro paese. La società che, con questo comunicato invita altri soci a far parte della dirigenza, sarà sempre al fianco di tutti i ragazzi come l’ha sempre fatto. Da ricordare che da poco si sono conclusi i vari tornei di calcetto ultimo a Mussomeli dove questi calciatori hanno ancora dimostrato quello che valgono ed è per questo che la rabbia aumenta per la totale indifferenza di alcuni. Ma il tempo anche se non è tanto, ultimo giorno è i 4 settembre.” Conclude il presidente che “lascerà la poltrona per dare il giusto spazio a chi vuole mettersi a disposizione ma che, comunque, resterà a disposizione come dirigente e fare di tutto per portare avanti la Don Bosco che il settore giovanile sarà sempre il fiore all’occhiello della società (avendo già ricevuto un mare di preiscrizioni per i vari gruppi della scuola calcio) ma precisa che i ragazzini vedono nella squadra grande sempre qualcuno a cui rifarsi e di conseguenza aspetta voi per dare l’esempio. Con la consapevolezza che nella vita tutto può essere risolto, se si vuole”. Infine, fa presente che la società ancora una volta resta attenta alle indicazioni dei soci. “Forza Don Bosco.”