Morte Pippo Baudo. Il sindaco di Militello Giovanni Burtone: “Sempre voluto bene dai suoi concittadini; era veramente uno di noi”

“Provo un grande dolore. Pippo Baudo era una delle persone più amate di Militello. Era voluto bene dai suoi concittadini, era uno di noi. Era tanto tanto orgoglioso di Militello”.

Lo ha detto all’Adnkronos Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania, il paese di origine di Pippo Baudo. “Quando veniva in paese non girava moltissimo, stava nella sua villetta in campagna, ma quando usciva era cordiale e si fermava con tutti- dice ancora Burtone- accennava sempre alla famiglia di origine. L’ho visto per l’ultima volta meno di un anno fa ma ci sentivamo spesso”.

Poi ricorda: “Doveva venire il 7 gennaio in occasione dell’arrivo del Capo dello Stato Mattarella ma non è riuscito a essere presente. Era previsto che fosse in prima fila. Ci teneva a incontrare Mattarella e anche il Presidente avrebbe voluto salutarlo. Poi il giorno prima mi ha chiamato per dirmi che era influenzato, era molto dispiaciuto. Era molto orgoglioso del paese, si informava su tutto. Io gli mandavo dei video, lo tenevo aggiornato su tutto. Ci mancherà molto”. (Adnkronos)