Morte di Pippo Baudo. Il presidente della Regione Schifani: “La Sicilia perde un suo figlio illustre”

“La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un’epoca della televisione italiana. Con il suo talento, la sua eleganza e la sua professionalità ha saputo conquistare intere generazioni di spettatori, diventando un punto di riferimento assoluto dello spettacolo e della cultura popolare”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“La Sicilia perde un suo figlio illustre, che non ha mai dimenticato le sue radici e ha portato con orgoglio il nome della nostra isola in tutta Italia. A nome personale e dell’intero governo regionale – ha concluso – esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene”.