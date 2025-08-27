Montedoro. Dopo oltre 25 anni di precariato, Comune stabilizza dipendente Asu

MONTEDORO. Una storia di lavoro e di impegno che si conclude con un lieto fine. Dopo oltre venticinque anni di precariato, iniziato nel lontano 1999, Carmela Bellavia, dipendente ASU in servizio al Comune di Montedoro dal 2020, ha finalmente firmato il contratto a tempo indeterminato.

L’assunzione segna non soltanto un traguardo personale per la lavoratrice, ma anche un momento di soddisfazione per l’amministrazione comunale, che in questi anni ha più volte ribadito la volontà di mantenere fede agli impegni assunti con i propri dipendenti.

Bellavia, approdata a Montedoro cinque anni fa, si è distinta per dedizione e senso del dovere, conquistando la stima dei colleghi e dei cittadini. La sua stabilizzazione viene letta come un riconoscimento al percorso svolto, ma anche come un segnale di serietà e attenzione al capitale umano da parte del Comune.

«Cinque anni fa avevamo promesso che il precariato non sarebbe stato una condizione permanente – dichiara il sindaco Renzo Bufalino – e oggi possiamo dire di aver rispettato quell’impegno. Con la firma del contratto a tempo indeterminato, Carmela inizia una nuova fase della sua vita lavorativa e Montedoro rafforza il proprio organico».

Questa stabilizzazione si aggiunge a quelle già realizzate nel 2019, quando tredici lavoratori ex articolisti sono stati assunti a tempo indeterminato, segnando un passaggio storico per la vita amministrativa del Comune. Un percorso che conferma la volontà dell’ente di investire nelle persone e di valorizzare il proprio personale, nella convinzione che la stabilità lavorativa sia la base per costruire servizi più efficienti e vicini ai cittadini.