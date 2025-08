Milena. Al Street Food Beer pubblico delle grandi occasioni e serata con tanto divertimento e buon gusto

MILENA. Milena si è trasformata in un grande palcoscenico di sapori, colori, musica e sorrisi in occasione della settima edizione dello Street Food and beer. Un evento che, ancora una volta, ha superato ogni aspettativa, riempiendo le strade di energia e tanta voglia di stare insieme.

Gli organizzatori dell’evento hanno inteso ringraziare visitatori, famiglie, turisti e cittadini, che con la loro presenza hanno reso unica questa incredibile serata all’insegna del buon gusto e del divertimento. Stand gastronomici, artisti di strada e musicisti hanno contribuito a rendere l’atmosfera magica.

Gli organizzatori hanno anche ringraziato l’Amministrazione Comunale di Milena per il prezioso supporto, ma anche le Forze dell’ordine, i volontari, e tutti coloro che, dietro le quinte, hanno lavorato con passione e dedizione per rendere possibile tutto questo.