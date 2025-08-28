Mazzarino, al via la nuova Unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale all’ospedale “Santo Stefano”

Passo avanti importante per la sanità del territorio. Presso il Presidio Ospedaliero “Santo Stefano” di Mazzarino è stata avviata la nuova Unità Operativa Semplice di Recupero e Riabilitazione Funzionale con posti letto di ricovero.

L’attivazione è stata definita nel corso di un incontro tra il Direttore dell’UOC di Riabilitazione, dott. Giuseppe Astuto, il Direttore del Distretto Ospedaliero Area Sud, dott. Alfonso Cirrone Cipolla, e il Responsabile della Direzione Medica di Presidio, dott. Fulvio Drogo, su mandato della Direzione Strategica.

Da circa un anno, il presidio ospita già un servizio ambulatoriale di riabilitazione, attivo quotidianamente e dotato di strumentazioni dedicate – dal laser alle apparecchiature per percorsi terapeutici. Con i posti letto ora disponibili sarà possibile completare l’intero percorso assistenziale del paziente: dall’attività ambulatoriale alla riabilitazione fino al ricovero, garantendo una presa in carico globale e continua.

La nuova articolazione organizzativa non si limiterà a rispondere ai bisogni della comunità di Mazzarino, ma diventerà un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dott. Giovanni Zuccalà, responsabile dell’UOSD di Medicina del Presidio, per la collaborazione offerta.

Il Direttore dell’UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, dott. Giuseppe Astuto, ha sottolineato l’impegno e la concretezza del Direttore Generale dott. Salvatore Lucio Ficarra, “che con determinazione – ha detto – ha saputo trasformare le esigenze del territorio in risposte sanitarie concrete”.

“Sempre più ci troviamo di fronte a una popolazione anziana, con aspettative di vita e di qualità crescenti. È necessario dare risposte mirate e costanti, soprattutto in ambito riabilitativo, che rappresenta un pilastro della sanità di prossimità e di territorio. L’attivazione dei posti letto di riabilitazione rappresenta un traguardo importante in questa direzione”, ha dichiarato il Direttore del Distretto Ospedaliero Area Sud, dott. Alfonso Cirrone Cipolla.

Infine, il dott. Astuto ha annunciato che a breve partiranno progetti riabilitativi anche presso il Presidio Ospedaliero “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli, dove è già attiva un’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia. “In quell’ospedale – ha spiegato – andremo ad allineare il setting assistenziale, garantendo percorsi integrati e coerenti con i bisogni dei pazienti”.