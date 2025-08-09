Maxi rissa nell’Agrigentino: Questore firma 8 divieti di accesso e stazionamento nel luogo della rissa

Otto divieti di accedere e stazionare nel luogo della rissa o nelle sue immediate vicinanze, per un periodo che va dai 2 ai 3 anni, sono stati emessi dal questore di Agrigento , Tommaso Palumbo nei confronti dei responsabili della maxi rissa a nella piazza Padre Favara a Naro, lo scorso giugno.

A scontrarsi a colpi di bastoni e pietre, dopo una discussione avvenuta per futili motivi, sono stati due gruppi di romeni. Erano presenti anche dei bambini. Uno dei partecipanti è stato raggiunto da un fendente al torace ed è stato ricoverato in ospedale per diversi giorni, mentre altri hanno riportato diverse ferite e sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì.

I provvedimenti amministrativi, istruiti dalla divisione polizia anticrimine, scaturiscono dall’attività investigativa sviluppata dai carabinieri. Attività che ha permesso di identificare i soggetti coinvolti nella baruffa e di denunciarli alla Procura per i reati di rissa aggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. (ANSA).