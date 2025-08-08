Manovra ter, l’Assessore all’Economia Alessandro Dagnino: «In 48 ore ok a maggiori spese per 339 milioni nel 2025»

«Abbiamo realizzato l’obiettivo di approvare la manovra in tempi record, garantendo l’interesse dei siciliani, alla pronta approvazione del disegno di legge. Tutto questo nel pieno rispetto delle regole del Parlamento, che hanno consentito al governo Schifani di difendersi dai tentativi ostruzionistici delle opposizioni». Così l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino commenta l’approvazione della manovra ter da parte dell’Assemblea regionale siciliana.

«In sole 48 ore – afferma l’assessore – e a meno di un mese dall’approvazione in giunta del disegno di legge, l’Aula ha cosi varato una manovra che prevede maggiori spese per 339 milioni di euro nel 2025, 64 milioni nel 2026 e 68 milioni nel 2027. Si tratta di interventi che danno alla Sicilia e ai siciliani risposte su numerosi temi come le strade provinciali, la sicurezza, le liste di attesa nella sanità, gli extracosti nel settore dei rifiuti gravanti sui Comuni, la siccità e il sociale».