La stella dell’atletica Usa Sha’Carri Richardson picchia il fidanzato: arrestata e rilasciata. Cos’è successo

(Adnkronos) –

Sha’Carri Richardson, stella americana dello sprint, è stata arrestata all'aeroporto di Seattle domenica 27 luglio. Come spiegato da Associated Press, la sprinter americana, campionessa del mondo dei 100 metri e argento alle Olimpiadi di Parigi, è stata fermata con l'accusa di aver aggredito il fidanzato, il velocista Christian Coleman (spinto contro un muro dopo un litigio, come testimoniato dalle telecamere). Sha’Carri Richardson è stata in seguito rilasciata e venerdì 1 agosto ha partecipato alle batterie dei Trials. Non appena venuta fuori la notizia del suo arresto, ha annunciato però il ritiro dai campionati nazionali a stelle e strisce. Richardson potrà comunque partecipare ai Mondiali di Tokyo: in quanto campionessa in carica, la velocista ha un posto garantito nella rassegna iridata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)