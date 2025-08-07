La Polizia Postale mette in guardia su account fasulli con i quali vengono pubblicizzati investimenti online con criptovalute

Sono giunte alla Polizia Postale segnalazioni sulla presenza, all’interno delle principali piattaforme social, di account fasulli aperti a nome di una nota giornalista Rai, Giorgia Cardinaletti, attraverso i quali vengono pubblicizzati investimenti online con criptovalute.

La Polizia Postale avverte che si tratta di una truffa. I cybercriminali utilizzano messaggi studiati ad hoc per ingannare le persone e, con l’intelligenza artificiale, riescono a creare video che riproducono voci e immagini di figure pubbliche, attribuendo loro parole mai dette, per rendere le offerte più credibili e convincere gli utenti.

Pertanto, l’invito è di diffidare degli annunci e dei banner pubblicitari che propongono di investire online, anche se sembrano essere sponsorizzati da personaggi o enti attendibili. In particolare la Polizia di Stato raccomanda di osservare queste cautele:

Non credere a promesse di guadagni fuori mercato o troppo sproporzionati rispetto alle normali attività di investimento.

Prima di investire online, verifica sempre sul sito della CONSOB o dell’ESMA l’abilitazione della società proposta.

Bisogna diffidare da richieste di ulteriori pagamenti sotto il pretesto di sbloccare rimborsi: spesso si tratta di estorsione.

Non condividere mai dati personali, bancari o credenziali di accesso con presunti agenti.

Usare solo piattaforme ufficiali e non cliccare su banner pubblicitari sospetti. Se si è stati vittima di una truffa o si hanno dubbi, occorre denunciare subito alle autorità. La tempestività è fondamentale per attivare gli accertamenti.