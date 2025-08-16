In gravi condizioni dopo una caduta da cavallo nell’Agrigentino: turista di 14 anni trasportata d’urgenza a Palermo

Cade da cavallo mentre è in vacanza nell’Agrigentino, resta gravemente ferita e viene trasferita a Palermo in Elisoccorso. E’ accaduto ad una turista di 14 anni rimasta gravemente ferita a seguito di una rovinosa caduta da cavallo a Bovo Marina, località marittima di Montallegro nella quale insiste anche un riserva naturale.

Una caduta nella quale la ragazza, che a quanto sembra non sarebbe in pericolo di vita, ha riportato conseguenze gravi al punto da richiederne l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero, giunto a Bovo Marina, è poi ripartito alla volta di Palermo destinazione Ospedale pediatrico “Di Cristina” dove la quattordicenne turista è stata sottoposta a tutte le cure del caso. Sul luogo dell’accaduto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.