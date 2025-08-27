Il 30 e 31 agosto al Belvedere di Gela torna la Fiera dell’Artigianato

Torna la Fiera dell’Artigianato presso il Belvedere di Gela il 30 e 31 agosto. In mostra prodotti di ceramica, ebanisteria, ricami, decorazioni, alta bigiotteria, borse e dipinti.

Orari: Sabato 30 agosto 18:00 – 22:00

Domenica 31 agosto 10:00 – 13:00 e 18:00 – 22:00.

La Fiera è un’occasione imperdibile per vivere l’arte, la creatività e la tradizione direttamente dalle mani degli artigiani. L’evento è patrocinato dal Comune di Gela, assessorato allo Sviluppo Economico e organizzato da FederCasalinghe/Obiettivo Famiglia Gela e Agile Gela APS.