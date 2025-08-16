Frontale moto-auto, muore 31enne in incidente stradale a Licata

Era tornato a Licata dalla Germania, dove viveva da tempo, per trascorrere alcune settimane di ferie estive, ma ha perso la vita in un incidente lungo la strada provinciale San Michele, all’altezza della rotonda che conduce a Mollarella. La vittima e’ Calogero Domenico Cavaleri, 31 anni, originario di Licata e residente in Germania. Per cause ancora in corso di accertamento, la motocicletta condotta dal giovane si e’ scontrata con un’autovettura. I sanitari del 118 hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma i medici, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentunenne. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Licata e la stradale del distaccamento di Gela.