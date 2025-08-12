Fondi area crisi complessa di Gela. Lorefice (M5S) annuncia presentazione della sua 5^ interrogazione: “Il Governo intervenga”

“Presenterò la mia quinta interrogazione parlamentare sull’utilizzo dei fondi destinati all’area di crisi complessa di Gela chiedendo al Governo di intervenire subito. Serve un’accelerazione immediata per rilanciare il tessuto produttivo e attrarre investimenti. Ogni ritardo rischia di compromettere progetti strategici per lo sviluppo e l’occupazione nel Mezzogiorno”.
Lo dichiara il senatore M5S e segretario di Presidenza del Senato Pietro Lorefice, a margine dell’incontro con la commissione consiliare Ambiente, Sanità ed Ecologia del Comune di Gela.