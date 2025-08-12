Salute

Fondi area crisi complessa di Gela. Lorefice (M5S) annuncia presentazione della sua 5^ interrogazione: “Il Governo intervenga”

Mar, 12/08/2025 - 17:21

“Presenterò  la mia quinta interrogazione parlamentare sull’utilizzo dei fondi destinati all’area di crisi complessa di Gela chiedendo al Governo di intervenire subito. Serve un’accelerazione immediata per rilanciare il tessuto produttivo e attrarre investimenti. Ogni ritardo rischia di compromettere progetti strategici per lo sviluppo e l’occupazione nel Mezzogiorno”.

Lo dichiara il senatore M5S e segretario di Presidenza del Senato Pietro Lorefice, a margine dell’incontro con la commissione consiliare Ambiente, Sanità ed Ecologia del Comune di Gela.

