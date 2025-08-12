Evasione lampo da carcere di Trapani: ripreso un detenuto dalla Polizia Penitenziaria

Evasione lampo dal carcere Pietro Cerulli di TRAPANI, dove un detenuto era riuscito a fuggire ma è stato subito catturato dalla polizia penitenziaria con la collaborazione della polizia e dei carabinieri. Ne dà notizia una nota unitaria dei sindacati di categoria della polizia penitenziaria Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa PolPen, Uspp e Fns Cisl.

I sindacati evidenziano “la pronta e veloce reazione del personale di polizia penitenziaria – le parole di Gaspare D’Aguanno (Sappe), Manlio Pisciotta (Sinappe), Fausto Caruso (Osapp), Vito La Torre (Uil), Arcangelo Poma (Uspp) e Dario Schifano (Fns Cisl) – che nell’immediatezza si è messo alla ricerca del fuggiasco, permettendo così la cattura immediata dell’evaso con la preziosa ed importantissima collaborazione di colleghi della Polizia dei Stato e dell’arma dei carabinieri subito operativi nella ricerca”.

l’ho I rappresentanti sindacali poi aggiungono: “Purtroppo lo diciamo da sempre, il reparto Mediterraneo, reparto dove a quanto dato sapere nella prima mattinata di oggi è avvenuta l’evasione, come tutti gli altri reparti necessita di importanti interventi tesi ad innalzare i livelli di sicurezza, con il doveroso adeguamento dell’organico di polizia penitenziaria denunciato a tutti i livelli di responsabilità”.