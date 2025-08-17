Estetista senza autorizzazione: intervento dei Carabinieri del Nas; sequestrate 102 confezioni di cosmetici

Faceva l’estetista senza autorizzazione: per questo il Comune di Piacenza, su proposta dei carabinieri del Nas di Parma, ha disposto la cessazione immediata dell’attività e la sospensione temporanea dell’attività di acconciatore esercitate all’interno di un esercizio commerciale in città.

Il provvedimento nasce da un’ispezione igienico-sanitaria, con il riscontro di alcune irregolarità, il sequestro di 102 confezioni di cosmetici prive delle indicazioni in lingua italiana in etichetta ed era statariscontrata la presenza di sporcizia e ragnatele all’interno dei servizi igienici, oltre a biancheria pulita esposta ad agenti contaminanti.

Al legale responsabile e ad una sua collaboratrice sono state contestate violazioni amministrative con multe per 2.304 euro. ( ANSA).