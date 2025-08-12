Elicottero dell’Aeronautica Militare soccorre bambina di 12 anni sull’isola di Linosa

Questa notte un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Trapani, è intervenuto per soccorrere una bambina di 12 anni in imminente pericolo di vita sull’isola di Linosa. La richiesta di intervento è stata coordinata dalla Prefettura di Palermo con il concorso di quella di Agrigento. L’equipaggio in prontezza d’allarme, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) del Comando Squadra Aerea di Milano è decollato alle 23:30 di ieri con a bordo una équipe medica dell’Ospedale San Antonio Abate di Trapani. Raggiunta l’isola, dopo la mezzanotte, la bambina è stata imbarcata dall’equipaggio e affidata alle cure del personale medico, per poi essere trasportata d’urgenza all’Ospedale Civico di Palermo. Terminato il trasporto l’elicottero è rientrato alla base di Trapani alle 2:30, riprendendo il servizio di allarme nazionale. (ITALPRESS).