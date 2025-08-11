Editoria, Schifani: «A settembre ripresenteremo norma. Grave comportamento di opposizione e franchi tiratori»

«Raccolgo l’appello del sindacato della Stampa parlamentare siciliana e confermo che il mio governo ripresenterà già a settembre la norma a sostegno dell’editoria. La sua bocciatura è il risultato di un comportamento biasimevole e irresponsabile dell’opposizione e di franchi tiratori che, protetti dal voto segreto, hanno scelto di danneggiare un settore strategico per la democrazia siciliana. Non ci faremo fermare: difendere l’informazione significa difendere la Sicilia».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, rispondendo alla lettera aperta del sindacato della stampa parlamentare siciliana ai deputati dell’Assemblea regionale.