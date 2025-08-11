Salute

Editoria, Schifani: «A settembre ripresenteremo norma. Grave comportamento di opposizione e franchi tiratori»

Redazione 1

Editoria, Schifani: «A settembre ripresenteremo norma. Grave comportamento di opposizione e franchi tiratori»

Lun, 11/08/2025 - 01:18

Condividi su:

«Raccolgo l’appello del sindacato della Stampa parlamentare siciliana e confermo che il mio governo ripresenterà già a settembre la norma a sostegno dell’editoria. La sua bocciatura è il risultato di un comportamento biasimevole e irresponsabile dell’opposizione e di franchi tiratori che, protetti dal voto segreto, hanno scelto di danneggiare un settore strategico per la democrazia siciliana. Non ci faremo fermare: difendere l’informazione significa difendere la Sicilia».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, rispondendo alla lettera aperta del sindacato della stampa parlamentare siciliana ai deputati dell’Assemblea regionale.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta