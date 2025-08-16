Dopo il caso Mondello. L’assessore regionale Giusi Savarino: “Mai più staccionate o tornelli nei lidi siciliani”

“Ho disposto agli uffici del mio Assessorato di non rilasciare nuove autorizzazioni per strutture che ostacolino l’accesso alla battigia e di chiedere, ove necessario, la modifica di quelle esistenti per rimuoverle.

Basta con questi insopportabili recinti che rovinano il paesaggio e creano emarginazione! I cittadini devono poter raggiungere il mare liberamente e gratuitamente.

Dopo il caso di Mondello, in collaborazione con la Guardia Costiera attiveremo un servizio di monitoraggio sulle concessioni per verificare autorizzazioni, rimuovere abusi e prevenire irregolarità”. Lo ha affermato l’assessore regionale Giusi Savarino.

“Con il governo Schifani – ha aggiunto – stiamo regolando un settore che aveva bisogno di chiarezza: in un anno siamo passati da 1 a 93 PUDM, strumenti che garantiscono trasparenza e sostenibilità. Le nostre linee guida limitano i lotti per i concessionari, tutelano l’ambiente, incentivano l’occupazione giovanile, il plastic free e le produzioni locali. Un impegno costante per un litorale siciliano accessibile, ordinato e di qualità”.