Delia. Serata di successo al Castello con cibo, buona musica e divertimento

DELIA. Il castello di Delia ha ospitato una serata di grande successo che ha unito musica, buon cibo e divertimento. L’evento ha messo in luce il talento di diversi giovani artisti locali e ha visto la partecipazione del gruppo UEUÈ (arrivato direttamente da Roma) il cui chitarrista è il deliano Gianluca Genova.

L’iniziativa – come ha spiegato il sindaco Gianfilippo Bancheri – rientra tra i progetti finanziati grazie ai fondi della Democrazia Partecipata, dimostrando come la collaborazione possa portare a momenti di aggregazione di alta qualità e quanto sia importante questo strumento in una piccola comunità come la nostra, per dar voce ai cittadini e alle realtà che desiderano mettersi in gioco.

L’amministrazione comunale e il sindaco hanno ringraziato i giovani che si sono impegnati con passione per la realizzazione di momenti di aggregazione e intrattenimento: Angelo Riccobene, Salvatore Nanfara, Manuel Di Pasquale, Calogero La Magra e Luca Nanfara che da anni collaborano con l’Amministrazione grazie all’amore che nutrono per il paese.