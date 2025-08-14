Dal 28 al 31 agosto torna a Sciacca la 12^ edizione di Azzurro Food Festival per gli amanti del mare, dello street food, dello spettacolo e dell’arte

Torna per la dodicesima edizione Azzurro Food Festival l’evento dedicato agli amanti del mare, della buona cucina con un programma ricco di momenti culturali e gastronomici, degustazioni, talk show, cooking show, expo village, musica e spettacolo.

Il festival si sviluppa nel cuore del centro storico della città di Sciacca, dal 28 al 31 Agosto; Sciacca è una delle più conosciute località costiere siciliane nonché la seconda flotta peschereccia della regione, leader mondiale nel commercio dei prodotti ittici.

Annunciati i primi artisti degli spettacoli a ingresso gratuito che si esibiranno sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. Giovedì 28 Agosto spazio alla comicità con lo spettacolo di Stefano Piazza. Venerdi 29 Agosto si ride con lo spettacolo di Claudio Casisa del duo “I soldi Spicci”.

Sabato 30 Agosto spazio alla musica con uno dei Dj più famosi italiani: GIORGIO PREZIOSO. Ci saranno tante novità e tante prelibatezze da gustare nell’area dedicata allo street food che per quattro serate diventerà il più grande ristorante a cielo aperto della Sicilia, nel quale si potranno assaporare tantissime delizie, piatti gourmet realizzati con il pesce, sfiziosi street food siciliani, l’irresistibile mondo dei fritti e l’immancabile cous cous di pesce. Presenti anche proposte gastronomiche di carne e vegetariane per chi non mangia il pesce.

Spazio anche all’approfondimento con tanti chef e food blogger protagonisti della nuova area Masterclass che cambierà il volto di Piazza Angelo Scandaliato e che si preannuncia una delle grandi novità del festival che sarà realizzata in collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive del territorio: l’azienda ittica “Scalia”, BonOlio e il mulino Dalla Mugnaia. Tante altre novità saranno annunciate nei prossimi giorni.