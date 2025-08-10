Corrado Burgio e le radici serradifalchesi, il paese piange un suo figlio

La morte di Corrado Burgio ha destato una grandissima commozione non solo a Caltanissetta, ma anche a Serradifalco. Il padre del 49enne deceduto tragicamente nell’incidente stradale sulla sp 626, Pasquale, era fratello di Giuseppe, padre dell’attuale sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio.

Lo stesso primo cittadino serradifalchese era parecchio legato al cugino che lavorava in un’azienda di distribuzione di surgelati. In queste ore sui social, ma non solo, sono state veramente a migliaia le attestazioni di cordoglio che Leonardo Burgio e sua madre, l’attuale assessore regionale alla Sanità Daniela Faraoni, hanno ricevuto da parte di tantissimi amici che hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla famiglia Burgio – Faraoni in questo momento così triste e doloroso.

Gli stessi impiegati comunali, ma anche assessori, presidente del consiglio e consiglieri della maggioranza, lo stesso presidente della Pro Loco hanno inteso esprimere il loro cordoglio più autentico al sindaco e alla dott.ssa Faraoni per il tragico decesso del loro caro.

Non è per altro un caso che, una volta che saranno celebrati i funerali a Caltanissetta, dove Corrado Burgio viveva ed era molto conosciuto ed apprezzato, la sua salma sarà trasportata a Serradifalco per essere tumulata nel cimitero di Santa Lucia laddove riposano i suoi nonni e nei quali ci sono pertanto le radici storiche della sua stessa famiglia che in queste ore sta vivendo il dolore di una perdita che ha lasciato senza parole e nel dolore più cupo due comunità come Caltanissetta e Serradifalco.