Contributi editoria. Di Paola (M5S): “Lavoriamo per migliorare norma; Schifani non scarichi sull’Ars i suoi fallimenti politici”

Mar, 12/08/2025 - 19:49

“Attribuire alle opposizioni l’insuccesso della norma sull’editoria, così come ha appena fatto Schifani a mezzo stampa, è l’ennesimo segno di irresponsabilità di un governo che attribuisce sempre all’ARS i suoi fallimenti politici”.
A dichiararlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell’ARS Nuccio Di Paola. “Ci mettiamo a disposizione per portare avanti la norma e soprattutto per migliorarla insieme al contributo della categoria – aggiunge Di Paola. Schifani tra tagliole e maggioranza in frantumi non riesce più a portare avanti norme per i siciliani e per categorie” – conclude.

