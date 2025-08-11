Codacons promuove un “Patto per il Mare”: ridurre prezzi nella settimana di Ferragosto per riempire i lidi

Come Codacons scendiamo in campo per fare da ponte tra gli imprenditori balneari e i consumatori – dichiara Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons –. I rincari registrati quest’anno nei lidi siciliani stanno allontanando famiglie e turisti dagli stabilimenti, con il rischio di vedere spiagge attrezzate semivuote proprio nel momento più importante della stagione estiva.

La nostra proposta – continua Tanasi- è chiara: ridurre le tariffe nella settimana di Ferragosto e proseguire con iniziative promozionali anche nelle settimane successive. L’iniziativa è lanciata con lo slogan “Sicilia, il mare di tutti: abbassiamo i prezzi, alziamo l’accoglienza”, per sottolineare l’obiettivo di unire imprenditori e cittadini in un patto di convenienza e ospitalità.

Prezzi più accessibili significherebbero lidi pieni, più presenze, maggiori incassi e un segnale concreto di attenzione verso i cittadini. È l’occasione per dimostrare che la Sicilia sa accogliere tutti, non solo chi può sostenere costi elevati.

Questo “patto per il mare” non è solo una strategia commerciale, ma un gesto di responsabilità verso il territorio e la sua immagine turistica. Può trasformare Ferragosto e il periodo post-festivo in una vetrina internazionale di ospitalità, rafforzando il legame tra turismo, economia e comunità locale. – conclude Tanasi