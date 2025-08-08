Ciclista 59enne travolto e ucciso in un incrocio a seguito di uno scontro con una Lancia Ypsilon

Ancora una vittima della strada a Palermo. Un uomo di 59 anni, che viaggiava in sella alla sua bicicletta, ha perso la vita in un tragico impatto con un’auto nel cuore del quartiere Oreto-Stazione. La tragedia si è consumata all’incrocio tra via Antonio Marinuzzi e via Filippo Mortillaro. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava percorrendo la corsia ciclabile di via Mortillaro.

Arrivato all’intersezione, è stato travolto da una Lancia Ypsilon, condotta da un giovane di 22 anni. Lo scontro è stato violento e non ha lasciato scampo alcuno al 59enne ciclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare in quanto l’uomo è morto sul colpo.

Il giovane alla guida dell’auto, rimasto illeso ma sotto shock, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. E’ intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Auto e bicicletta sono state poste sotto sequestro.