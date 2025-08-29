Carceri. Gela, Lorefice: “Esempio virtuoso di dignità e reinserimento”

“Il carcere di Balate a Gela rappresenta un esempio virtuoso di dignità e reinserimento, con spazi adeguati, attività per i detenuti e un clima di collaborazione. Restano però criticità che riflettono le difficoltà croniche del sistema penitenziario nazionale, su cui il Governo deve intervenire subito con azioni concrete e misure reali per garantire diritti e sicurezza, superando la solita retorica sterile. Strutture virtuose come Balate devono diventare la regola e non l’eccezione”. Lo dichiara Pietro Lorefice, senatore M5S e segretario di Presidenza del Senato, al termine della visita alla Casa circondariale con altri parlamentari e la Camera Penale di Gela. (ITALPRESS).