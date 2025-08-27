Campofranco. Riaperto plesso scolastico “Pirandello”; in corso lavori per la nuova mensa

CAMPOFRANCO. Con l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 22 agosto 2025, è stata disposta la riapertura del plesso scolastico “L. Pirandello” di Via Piave.

L’amministrazione comunale ha così commentato questa iniziativa: “La problematica legata agli immobili scolastici, che ci siamo ritrovati sin dall’inizio del nostro mandato, è stata da sempre al centro della nostra azione politica. Negli anni ha generato molti dubbi e numerose discussioni all’interno della cittadinanza, ma noi abbiamo sempre avuto la certezza che, con serietà e impegno, saremmo riusciti a risolverla al meglio, come oggi possiamo finalmente annunciare.

Questo importante risultato è stato possibile grazie ad un impegno economico e professionale non da poco, che ha visto coinvolto il nostro Ufficio Tecnico con a capo l’ingegnere Di Giuseppe e i professionisti incaricati, tra cui l’Ingegnere Pintavalle. La loro competenza e la grande celerità dimostrata hanno permesso di giungere in tempi rapidi a questa attesa riapertura”.

In parallelo, sono in corso i lavori per i nuovi locali mensa, che verranno ultimati entro il mese di ottobre e che consentiranno di superare un’altra problematica che da tempo gravava sulla scuola e sulle famiglie, garantendo spazi moderni, funzionali e adeguati alle esigenze degli studenti.

“Si tratta – ha concluso l’amministrazione comunale – di risultati importanti che confermano la nostra linea di amministrazione: affrontare i problemi con responsabilità, senza facili promesse, ma con la certezza di arrivare a soluzioni concrete e durature. Il nostro impegno per la scuola, per la sicurezza e per il futuro dei nostri ragazzi continua”.