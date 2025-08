Caltanissetta, sul Monte San Giuliano risate e riflessione con “Cabaret… Please”: lo spettacolo che animerà la Festa del Redentore

Sarà una serata all’insegna della comicità di spessore quella in programma mercoledì 6 agosto, alle ore 21.00, nello spiazzale panoramico che abbraccia la storica statua del Redentore, sul Monte San Giuliano. Come da tradizione, la città di Caltanissetta celebra una delle sue ricorrenze più sentite – la Festa del Redentore – e lo fa anche quest’anno con un momento artistico pensato per unire il divertimento alla riflessione: lo spettacolo teatrale “Cabaret… Please”, con Alessandra Falci e Michele Privitera.

Organizzato dall’assessorato agli eventi del Comune di Caltanissetta guidato da Toti Petrantoni , lo show affonda le radici nella tradizione del cabaret e dell’avanspettacolo, mescolando ritmo, comicità e improvvisazione. La sua forza sta proprio nella relazione viva con il pubblico, che diventa parte integrante della scena: ogni replica è diversa, ogni risata è nuova.

Non mancano gli spunti più profondi, che con sguardo ironico offrono riflessioni sul modo in cui è cambiato il nostro rapporto con l’umorismo e con la società stessa. Un tempo bastava un aneddoto quotidiano per scatenare la risata, oggi il contesto è cambiato, ma l’esigenza di leggerezza resta più che mai viva.

Protagonisti sul palco sono Alessandra Falci, attrice dalla lunga esperienza teatrale, capace di alternare registri comici e drammatici con grande naturalezza – celebre per i suoi lavori con Enrico Guarneri, Pippo Pattavina e altri grandi nomi del panorama teatrale siciliano – e Michele Privitera, artista dalla recitazione spontanea, dotato di una grande capacità d’improvvisazione e di un umorismo genuino che crea con Falci una straordinaria alchimia scenica. Insieme formano un duo affiatato che sa divertire, emozionare e coinvolgere.

Lo spettacolo sarà ad ingresso libero e sarà disponibile un servizio navetta gratuito da via Filippo Paladini, per facilitare l’accesso al monte e incentivare la partecipazione collettiva.

Soddisfatto l’assessore agli eventi Toti Petrantoni, che commenta:

«La Festa del Redentore rappresenta per Caltanissetta un momento di identità e comunità. Accanto alla tradizione religiosa, abbiamo voluto offrire un appuntamento culturale accessibile a tutti, che sappia parlare alla gente e creare aggregazione. ‘Cabaret… Please’ è uno spettacolo che fa ridere, ma anche riflettere, portando il teatro là dove si respira spiritualità e memoria collettiva».

Sotto il cielo di agosto, tra tradizione e spettacolo, Caltanissetta si prepara a vivere un’altra notte speciale sul monte simbolo della città.