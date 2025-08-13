Caltanissetta. Raccolta firme “Legge Zuncheddu su risarcimento vittime di giustizia”: proposta di legge per assicurare provvisionale economica ai cittadini assolti in processo giudiziario

CALTANISSETTA. È attiva anche presso il Comune di Caltanissetta la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Legge Zuncheddu e altri su risarcimento vittime di giustizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11.01.2025.

L’iniziativa, promossa dal “Partito Radicale”, mira a garantire una provvisionale economica ai cittadini che al termine di un processo penale sono stati assolti.

Nello specifico, è stata proposta l’istituzione di un assegno a copertura del periodo che parte dalla sentenza definitiva di assoluzione, preceduta da un periodo di ingiusta detenzione, fino alla sentenza di risarcimento danni, che potrebbe arrivare anche molti anni dopo, con tutte le difficoltà che ne conseguono per la persona in questo intervallo di tempo talvolta anche molto prolungato.

La proposta di legge di iniziativa popolare necessita di 50.000 firme per raggiungere il quorum e sarà attiva fino al 31.10.2025.

Si può firmare tramite le seguenti modalità:

• ONLINE: Accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) alla relativa pagina del sito web del Ministero della Giustizia: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open​

• IN PRESENZA: Recandosi all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) comunale di Caltanissetta sito in Corso Umberto I n° 132, nei locali adiacenti all’ingresso principale del Palazzo Municipale.

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì mattina dalle 9 alle 12 e di pomeriggio, esclusivamente nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 15:30 alle 17. Con esclusivo riferimento alla giornata di giovedì 14 agosto 2025, il suddetto ufficio non effettuerà il servizio pomeridiano, anticipato a mercoledì 13 agosto 2025.