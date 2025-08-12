Caltanissetta. Promosso cineforum da “Al Centro” di Casa Rosetta

CALTANISSETTA. “Liberi di scegliere” è il primo film proiettato nell’ambito del cineforum promosso da “Al Centro”, dell’Associazione Casa Rosetta.

L’attività è rivolta ai giovani ed è fortemente coinvolgente e interattiva: obiettivo del cineforum è il dibattito dopo il film che diventa un’occasione preziosa per sviluppare il pensiero critico e la capacità di argomentare.“Liberi di scegliere”, del regista Giacomo Campiotti e con protagonista Alessandro Preziosi, ha intrattenuto e coinvolto numerosi giovani spingendoli a riflettere – su invito di Valentina Pantano, psicologa di Casa Rosetta – sul valore della libertà di scelta e sul delicato tema della tutela dei minori nei contesti della criminalità.

Il cineforum – organizzato dallo staff de “Al centro” in via De Nicola 2, accanto all’Archivio di Stato – è un appuntamento periodico di incontro, tra intrattenimento e riflessione. Per informazioni sulle nostre attività telefonare al 328 3399081.