Caltanissetta. Il Codacons nomina Oscar Aiello “assessore sentinella”

Dopo la revoca delle deleghe subita in giunta comunale, l’avv. Oscar Aiello rilancia il proprio impegno civile assumendo un doppio incarico nel Codacons: entra a far parte dell’Ufficio legale provinciale e, contestualmente, viene nominato “assessore sentinella CODACONS”.

La scelta rappresenta una risposta simbolica e concreta alle logiche di palazzo, trasformando un atto politico di esclusione in un’opportunità di partecipazione civica. In questo nuovo ruolo, l’avv. Aiello diventerà punto di riferimento per l’intera comunità nissena, con particolare attenzione ai temi dell’ambiente e della sicurezza, aspetti cruciali per la qualità della vita dei cittadini.

“Mentre la politica si divide, noi restituiamo alla città una figura competente che potrà lavorare esclusivamente nell’interesse dei cittadini – dichiara il giurista e Segretario Nazionale Codacons, Francesco Tanasi. Con l’ingresso nell’Ufficio legale provinciale e la nomina a “assessore sentinella CODACONS” l’avv. Aiello potrà affrontare i problemi più urgenti di Caltanissetta, mettendo le proprie competenze al servizio della comunità”.

“Accolgo con entusiasmo questo doppio incarico – afferma l’avv. Oscar Aiello – per me è un onore poter continuare a lavorare per Caltanissetta all’interno della più importante organizzazione a difesa dei consumatori, di cui mi pregio di essere tesserato da oltre dieci anni. Sarò al fianco dei cittadini, concentrandomi in particolare sui temi dell’ambiente e della sicurezza, con l’obiettivo di trasformare le criticità in azioni concrete a tutela della nostra comunità”

