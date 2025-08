Caltanissetta. Dal 27 agosto al via i lavori di posa della segnaletica stradale: sarà realizzata in notturna. L’assessore Petrantoni: “Limiteremo i disagi per i cittadini”

I lavori verranno realizzati nelle strade recentemente asfaltate.

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che a partire da mercoledì 27 agosto prenderanno il via i lavori di posa della segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade che, nelle scorse settimane, sono state oggetto di interventi di rifacimento dell’asfalto.​

Per evitare disagi alla circolazione e ridurre al minimo le interferenze con le attività quotidiane, i lavori saranno eseguiti durante le ore notturne.



“I tempi previsti per l’ultimazione delle operazioni saranno definiti appena si inizierà a posizionare la segnaletica compatibilmente con le condizioni meteorologiche, ma l’intento è quello di evitare la concomitanza con l’inizio delle scuole per non congestionare il traffico e la viabilità ne risentirebbe notevolmente – ha dichiarato l’assessore alla viabilità Toti Petrantoni -. Ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale per l’importante contributo, la Polizia Municipale per la necessaria collaborazione logistica e operativa e la II Commissione consiliare per i suggerimenti e le osservazioni fornite durante le fasi preparatorie dell’intervento”.