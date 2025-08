Caltanissetta. Attimi di paura in via Niscemi, giovane donna incinta perde i sensi: provvidenziale l’intervento della Polizia

CALTANISSETTA – Momenti di grande apprensione si sono vissuti giovedì scorso in via Niscemi, dove una giovane donna in stato interessante ha perso conoscenza all’interno di un’autovettura. Provvidenziale l’intervento degli agenti di una volante della Polizia di Stato che, durante un normale pattugliamento, sono stati richiamati dai gesti concitati di un uomo visibilmente in preda al panico.

I poliziotti, avvicinatisi subito per prestare aiuto, hanno trovato l’uomo – un ventiseienne – in stato di agitazione accanto a un’auto con gli sportelli aperti. Sul sedile posteriore giaceva priva di sensi sua moglie, una ragazza di 21 anni, al quinto mese di gravidanza. Secondo quanto riferito dal marito, la giovane sarebbe stata colta da un improvviso attacco di panico, perdendo coscienza pochi istanti dopo.

I due agenti, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118. In attesa dei soccorsi, si sono prodigati per assistere la donna, posizionandola in sicurezza sul fianco e monitorandone respiro e battito cardiaco.

Grazie alla tempestività dell’intervento e alla professionalità dimostrata, l’arrivo del personale sanitario ha trovato la paziente già in condizioni stabili. Dopo i primi accertamenti sul posto, la donna è stata trasferita all’ospedale Sant’Elia per ulteriori controlli. Gli agenti hanno seguito l’ambulanza fino al pronto soccorso, dove si sono sincerati personalmente che la giovane avesse ripreso conoscenza e fosse fuori pericolo.

Un episodio a lieto fine che sottolinea ancora una volta il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel garantire non solo la sicurezza, ma anche l’assistenza e la vicinanza umana nei momenti di emergenza.