Blitz contro le cosche dell’Agrigentino, dissequestrato denaro

Non c’e’ alcun elemento per sostenere che la somma di denaro sequestrata il 10 luglio, giorno in cui e’ scattato il terzo blitz contro le cosche mafiose di Villaseta e Porto Empedocle, nell’agrigentino, sia collegata ai traffici illeciti dei clan. Con queste motivazioni i giudici del tribunale del riesame di Palermo hanno accolto il ricorso dell’avvocato Giorgia Parisi e disposto il dissequestro di una somma di denaro di 12.550 euro che era stata requisita dai carabinieri durante le perquisizioni collegate all’operazione. I soldi erano stati trovati nell’abitazione di un uomo ritenuto dagli inquirenti vicino ai clan ma che non risulterebbe indagato. Il legale ha sostenuto che non vi fosse alcuna esigenza probatoria chiedendo la restituzione dei soldi. Tesi che sono state accolte dal collegio di giudici del tribunale del riesame di Palermo, presieduto da Maria Elena Gamberini. L’inchiesta, adesso, dopo il pronunciamento del gip di Palermo, che ha confermato le ordinanze degli altri gip che hanno convalidato i fermi, passera’ al vaglio del tribunale del riesame chiamato a confermare o annullare gli ultimi 14 arresti. (AGI)