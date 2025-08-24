Basilio Martino(Lega): «Massima stima per Schifani, la mia sarà una voce leale e propositiva»

CALTANISSETTA – Intervento del vice sindaco di Serradifalco e consigliere provinciale della Lega, Basilio Martino, che in una nota prende posizione nel dibattito politico locale.

«Caltanissetta e i vertici regionali e nazionali di Forza Italia restano saldi, coerenti e indissolubili» – afferma il consigliere provinciale.

«Immensa è la stima nei confronti dell’on. Renato Schifani, che consideriamo – sin dal suo insediamento – il miglior Presidente che la Sicilia abbia avuto. Oggi quelle convinzioni sono supportate dai risultati concreti che la sua azione di governo sta dimostrando» – dichiara il vice sindaco di Serradifalco.

«Un modello, quello del Presidente Schifani, che riflette pienamente il pensiero e la visione politica del nostro segretario regionale, senatore Nino Germanà, e del nostro commissario provinciale Leonardo Burgio, di cui mi onoro di essere vice sindaco» – aggiunge Martino.

«Resto a disposizione per un dialogo istituzionale, sereno e costruttivo, nell’interesse esclusivo dei cittadini che ci hanno dato fiducia. La mia non sarà mai un’opposizione sterile, ma una voce attenta, leale e propositiva» – conclude il consigliere provinciale.

Con queste parole, Basilio Martino ha voluto ribadire la sua fedeltà alla linea del centrodestra e la volontà di contribuire in maniera costruttiva allo sviluppo del territorio nisseno.