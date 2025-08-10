Al “Pontelongo” la Nissa s’impone 4-2 sul Niscemi: aprono Diaz e Palermo, la chiudono Tumminelli e Ciprio

S’è concluso 4-2 per la Nissa l’allenamento congiunto che la squadra di Raffaele Di Napoli ha giocato con il Niscemi, squadra nissena neo promossa in Eccellenza.

Al Pontelongo, al di la dei gol, sei in totale, si sono viste due squadre affrontarsi senza remora alcuna. In campo i giocatori, nonostante il gran caldo, hanno dato fondo a tutte le loro energie mettendo in mostra non solo tanta corsa, ma anche tecnica e giocate molto interessanti.

Alla fine il risultato è stato dalla parte della Nissa che ha saputo tradurre in gol le tante occasioni avute. Dopo 25 minuti di gioco, ospiti avanti di due gol: prima Diaz, su assist di Palermo, ha battuto il portiere avversario, poi Palermo, su passaggio di Diaz, ha raddoppiato. Un uno – due che rischiava di chiudere anzitempo i conti della partita.

Il Niscemi, invece, da squadra tosta e per niente intimorita dal blasone dell’avversario, ha accorciato le distanze con una prodezza di Amaja autore di un gran tiro con il quale ha realizzato il momentaneo 2-1. Risultato con il quale s’è anche chiuso il primo tempo.

Nella ripresa, Niscemi propositivo e pimpante, ma Nissa in grado di colpire. La terza rete l’ha firmata Tumminelli riprendendo al limite dell’area una corta respinta della difesa niscemese e lasciando partire un fendente che s’è spento in fondo alla rete dopo aver attraversato una miriade di gambe.

Il Niscemi, a dimostrazione del suo spirito indomito, ha nuovamente accorciato lo svantaggio, stavolta con Bojang con un tiro angolatissimo dai venti metri sul quale il portiere della Nissa nulla ha potuto. I biancoscudati, per nulla intimoriti, hanno chiuso lo score con il giovane Ciprio che ha infilato da pochi passi su traversone dal fondo di Tumminelli.

Un buon test per la squadra del presidente Luca Giovannone. La squadra, nonostante il gran caldo, ha espresso un gioco rapido e mai banale riuscendo a condirlo con gol e occasioni che hanno dato vivacità al match che ha permesso al tecnico Di Napoli di aumentare il minutaggio a tutti i componenti della sua rosa di prima squadra. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)