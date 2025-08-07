Agrigento, completata rete fognaria di Cannatello-Zingarello. Savarino: “Importante passo avanti verso bandiera blu”

«Dopo Sciacca, un’altra importante opera arriva a definizione. Il completamento della rete fognaria nelle zone di Cannatello e Zingarello rappresenta un traguardo importante per Agrigento. Da anni, seguo il percorso per dare alla città un sistema di depurazione e quindi, con grande felicità, parteciperò a distanza, perché impegnata nei lavori d’aula all’Ars, alla cerimonia di consegna dell’opera. Voglio ringraziare l’ufficio del Commissario unico per la depurazione per l’impegno dimostrato, per la sana e costante collaborazione con la Cts per le autorizzazioni ambientali necessarie. Questa importante infrastruttura permette di rispondere a una procedura di infrazione europea. Allo stesso tempo, con il nuovo impianto fognario e i depuratori, la meravigliosa costa agrigentina compie un importante passo avanti per ottenere la bandiera blu. Come per tutti i Comuni costieri della nostra splendida Isola, anche in questo caso il mio assessorato è a disposizione dei sindaci e delle amministrazioni per migliorare l’accoglienza e l’ecosostenibilità delle nostre spiagge». Lo dichiara l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, in merito al completamento dei lavori della rete fognaria nelle aree costiere di Cannatello e Zingarello, ad Agrigento.