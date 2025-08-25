Aggiornamento sulla distribuzione idrica nei comuni nisseni

Nuovo aggiornamento sulla distribuzione dell’acqua nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Niscemi e Gela. La turnazione viene rimodulata in base alle attuali disponibilità idriche.

A Caltanissetta, nella giornata di oggi – 25 agosto – l’acqua raggiungerà i quartieri Sanatorio, Angeli, ASI Stazzone, Cinnirella, Santa Barbara, Centro Balate e Centro Storico. Domani, martedì 26, toccherà invece a Poggio Sant’Elia, via Due Fontane, L. Monaco, Gibil Gabib, Santa Barbara, Trabonella, Centro Balate e Centro Storico.

A San Cataldo oggi sarà servita l’acqua nelle zone 4 e 5, mentre domani la distribuzione interesserà le zone 1, 6 e 7.

Situazione più critica a Mazzarino, dove il 26 agosto la distribuzione verrà sospesa nella zona Mercadante, restando invariata nel resto della città.

A Gela, sempre domani, è prevista una chiusura anticipata della distribuzione nelle aree in turno, mentre a Niscemi la fornitura idrica sarà del tutto sospesa.

Un quadro che conferma le difficoltà ormai croniche del sistema idrico locale, con cittadini costretti a convivere con turnazioni sempre più strette e con il rischio di nuove emergenze in caso di ulteriori riduzioni nelle forniture.