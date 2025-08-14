A San Leone tre ragazzi salvati grazie al coraggio e al cuore di una coppia che, sfidando il mare agitato, è riuscita a portarli a riva

Per salvare alcune persone in mare che, a seguito delle acque agitate, rischiavano di annegare, non hanno esitato a buttarsi in acqua e a salvare le persone in difficoltà. E’ successo nella notte a San Leone. Come riporta AgrigentoNotizie, la coppia non ha esitato a gettarsi in acqua in piena notte sfidando il mare agitato per salvare delle persone che stavano rischiando di annegare nelle acque di San Leone.

Un autentico miracolo della generosità e del coraggio, quello che s’è consumato stanotte ad Agrigento. A raccontare la vicenda sui propri canali social è l’assessore comunale Carmelo Cantone. “Tre ragazzi – scrive – devono la vita al coraggio e al cuore grande di Alessandro Rizzo e Rossana Castaldo. Nonostante il buio e il mare agitato, hanno lasciato la loro casa, sono corsi in spiaggia con torce e tavole da surf e si sono tuffati per salvarle. Un gesto eroico, fatto con la naturalezza di chi ha dentro il senso profondo dell’aiuto. Siamo fortunati ad avervi come amici e come esempio per tutti”.

Le persone che hanno rischiato l’annegamento adesso stanno bene, nonostante due fossero andate in ipotermia. Di certo, un gesto veramente di grande altruismo e generosità che ha permesso di salvare tre vite umane. (Fonte AgrigentoNotizie).