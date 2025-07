Wimbledon, l’omaggio tutto da ridere di Sharapova per Sinner: pubblica un vecchio video ironico

(Adnkronos) – Se gli altri colleghi omaggiano Jannik Sinner con foto sul campo da gioco, bei complimenti e frasi di ammirazione, Maria Sharapova va controcorrente. L'ex tennista russa decide di condividere un video buffo che mostra un aspetto meno noto dell'atleta altoatesino, in occasione della sua storica vittoria a Wimbledon. Si tratta di un vecchio filmato in cui Sinner è più giovane e indossa occhiali natalizi e un cerchietto da renna. Vicino a lui proprio la collega e amica russa, anche lei con cerchietto natalizio in testa. Insieme i due atleti ballano e cantano il brano 'Rockin' Around the Christmas Tree'. Un video simpatico che Maria Sharapova aveva già condiviso nel 2024 dopo la prima vittoria di Jannik Sinner a uno Slam, gli Australian Open. Allora aveva scritto: "Sapevo che un giorno te ne saresti pentito". Ora, a distanza di oltre un anno, l'ex tennista russa rispolvera nuovamente il balletto su X: "È appropriato riportarlo in cima al feed". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)