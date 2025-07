Usa, visita consolare ai due italiani ad ‘Alligator Alcatraz’: chiesto il trasferimento

(Adnkronos) –

I diplomatici del consolato italiano a Miami sono riusciti ad effettuare una visita ai due cittadini italiani detenuti nel luogo di detenzione denominato da Trump “Alligator Alcatraz”, incontrando sia Fernando Eduardo Artese che Gaetano Cateno Mirabella Costa. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui, sulla base di una prima relazione, i due connazionali sono in buone condizioni, anche se la struttura è particolarmente disagevole. È stata chiesta alla struttura una ulteriore e accurata verifica delle condizioni sanitarie. La Farnesina è riuscita poi a ricostruire tutti i passaggi giudiziari e le autorità con cui interagire (rispettando le nuove norme americane) per arrivare a una rapida definizione dei loro casi. Artese dovrebbe essere espulso verso l’Italia molto presto, perché la sua condizione prevede solo la violazione delle leggi sull’immigrazione, il che porterà direttamente all’espulsione. L’altro connazionale, Mirabella Costa, dovrà presentarsi davanti a un giudice che gli contesterà le fattispecie di reato che gli sono addebitate. Il procedimento sarà più lungo. Ma nel frattempo il consolato ha chiesto che i due siano velocemente trasferiti da Alligator Alcatraz a un’altra struttura gestita dall’Ice prima del rimpatrio. A uno dei due connazionali che aveva passaporto scaduto è stato consegnato un nuovo passaporto temporaneo che le autorità della Florida hanno accettato e riconosciuto; il documento potrà accelerare le procedure per l’espulsione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)