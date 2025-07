Un gattino è riuscito a sopravvivere a un ciclo in lavatrice.

(Gold Coast, Australia) –Un gattino di nove mesi, Pablo, è entrato in una lavatrice e si è appisolato. Qualcuno della famiglia, ha avviato un ciclo a freddo di pulizia dell’elettrodomestico, senza accorgersi che dentro c’era il gattino. Pablo ha subito un lavaggio di circa 55 minuti con relativa centrifuga. La famiglia lo ha cercato ovunque per casa e solo alla fine del lavaggio della lavatrice si sono resi conto dove fosse finito; trasportato urgentemente in una clinica veterinaria specializzata, dopo sette giorni di terapia intensiva è riuscito a guarire.