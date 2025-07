Turisti americani a Mussomeli incontrano il primo cittadino per un aperitivo. “Felici di essere nella loro casa”

MUSSOMELI – “Case 1 euro”, progetto veicolato da tempo sul social , e non solo, sta avendo riscontro, grazie anche alla locale promozione turistica che non lascia sfuggire occasione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. E proprio in questo periodo estivo sono in diversi, di provenienza americana, che stanno soggiornando a Mussomeli per avere comprato casa. E in questo loro soggiorno hanno pensato bene di riunirsi tutti insieme in un noto locale per condividere la loro gioia, invitando con chat il primo cittadino Giuseppe Catania ad un aperitivo, per esternare i loro buoni auspici per questa terra di Sicilia. ”Salve Sindaco Catania, mi chiamo Melissa Pittner e sono un’americana che ha acquistato e ristrutturato una casa nella splendida città di Mussomeli. In questo periodo siamo in molti a visitare le nostre case. Abbiamo organizzato una cena sabato 5 luglio all’Enjoy, alle 19:00. Vorremmo invitarvi a unirvi a noi per un drink o per una cena, se volete”. “Siamo molto orgogliosi del lavoro che state svolgendo in questa meravigliosa città che chiamiamo casa”, ha così concluso l’americana. E intanto, stasera, gli americani incontrano il sindaco Catania.