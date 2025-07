Temptation Island, anticipazioni stasera: tutto quello che sappiamo

(Adnkronos) – Torna stasera, giovedì 17 luglio, il terzo appuntamento con Temptation Island. In prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia tornerà a raccontare il viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste. Quale nuova svolta attende il percorso di Alessio e Sonia M.? Dopo gli ultimi avvenimenti, infatti, il viaggio nei sentimenti promette turbolenze che mettono a dura prova le coppie. Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Sarah e Valerio, Denise e Marco, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo e Lucia e Rosario, solo chi ha il coraggio di mettersi in gioco arriva alla verità. Tra alti e bassi, inaspettate confessioni, importanti prese di coscienza, ma anche momenti di leggerezza e divertimento i protagonisti continuano a testare la solidità della propria relazione e la sincerità dei propri sentimenti. Come proseguirà la loro esperienza nei rispettivi villaggi? Nella seconda puntata, Alessio ha chiesto di poter incontrare l'ex fidanzata al falò di confronto, dopo averlo rifiutato nella prima puntata. Stavolta è Sonia a non voler accettare, sostenendo di aver bisogno che lui rifletta ancora sulle sue azioni prima di avere una conversazione definitiva insieme. Lui ha rispettato la sua scelta. Cosa succederà questa sera? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)