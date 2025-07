Techeteche TopTen chiude, Guaccero replica alle polemiche: “Ci rivediamo presto”

(Adnkronos) – La chiusura di Techeteche TopTen, in onda su Rai1 e condotto da Bianca Guaccero, ha scatenato un'ondata di reazioni contrastanti sui social. In molti hanno esultato, supponendo che il programma fosse stato chiuso in anticipo per il 'flop' dovuto al cambio del format. Ma la realtà è ben diversa. A chiarire la situazione è stata la stessa conduttrice che su Instagram ha condiviso un video per ringraziare il pubblico e per smentire le voci. "Volevo ringraziarvi tutti per l’affetto che mi dimostrate, ma in questa circostanza per i ricordi che avete condiviso con me, le emozioni che ci siamo scambiati", ha esordito Guaccero e ha aggiunto: "Per quello che riguarda il resto non ho molto da aggiungere, l’unica verità è stata spiegata ampiamente dal nostro direttore". Il programma, come sottolinea la conduttrice, non è stato cancellato, ha semplicemente concluso la sua programmazione. Infatti, poi promette: "Ci rivediamo molto presto". Anche Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, era intervenuta con un lungo sfogo condiviso su X per criticare l'atteggiamento degli haters: "Techeteche TopTen non chiude semplicemente erano finite le puntate", ha puntualizzato Delogu, che poi ha continuato, "ogni volta che chiude un programma che magari non vi piace qui su X (non è questo il caso, ma voi pensate che sia stato chiuso) esultate. Esultate come se aveste vinto voi, personalmente, dei soldi". "Vi spiego cosa c'è dietro un programma, anche piccolo. Ci sono persone come voi, che lavorano, che devono arrivare alla fine del mese, che hanno le bollette da pagare, la spesa da fare, che hanno un capo a cui rispondere. Persone con famiglie, genitori, figli da mantenere", ha spiegato Delogu, "Voi esultate. Io mai nella vita esulterei se qualcuno di voi perdesse il lavoro, mai. Mi spiacerebbe e ve lo giuro su quello che ho di più caro, mi spiacerebbe sinceramente". "Un programma può non piacervi, è lecito, ma esultare per la chiusura è spregevole. E ripeto, non è il caso di Techetechetetopten perché è andato benissimo di ascolti e non chiude, è solo finito", ha concluso Delogu, "spero ci ragioniate se dovesse accadere un'altra volta". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)